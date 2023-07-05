Стало известно, где похоронят устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева

Тело гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева и убившего двух человек, передадут родным для захоронения на родине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Таджикистана в Молдавии.

По информации дипмиссии, молдавская сторона передаст тело родным по завершении необходимых следственных процедур.

30 июня в аэропорту Кишинева произошла стрельба. По данным МВД Молдавии, стрелявший Рустам Ашуров являлся гражданином Таджикистана, состоял на родине в преступной группе, был фигурантом дела о похищении топ-менеджера банка и намеревался уехать в Евросоюз через Турцию и Молдавию. Однако в аэропорту Кишинева ему отказали во въезде. Он забрал у пограничника пистолет и застрелил двух человек.

Глава генерального инспектората полиции МВД Молдавии Виорел Чернэуцану также рассказал, что Ашуров в течение семи лет служил в МВД Таджикистана.