В Москве арестовали совладельца ликеро-водочных заводов Беспалова

Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу совладельца ликеро-водочных заводов "Русский север" и "Родник и К" Александра Беспалова по делу о взятке. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Беспалову А. С. меру пресечения в виде содержания под стражей. Он обвиняется по ч. 4 ст. 291 УК РФ (получение взятки)", - сказали в суде.

Решение было принято судом 16 июня, защита предпринимателя уже обжаловала его.

В суде отметили, что по этому делу проходит еще один предприниматель Андрей Лазутин. Ему суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он признал вину и оформил явку с повинной.