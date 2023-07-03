Актер Антон Падерин осужден за драку с полицейским

Актер Антон Падерин осужден в Санкт-Петербурге за драку с полицейским. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

© Кадр из сериала «Шаман. Новая угроза»

В суде было установлено, что 17 апреля 2023 года Падерин находился в помещении аэропорта «Пулково» в состоянии алкогольного опьянения и в ответ на попытку инспектора сопроводить его в дежурную часть с применением физической силы толкнул инспектора С. Инспектор ударился о металлический поручень, вывихнул руку и некоторое время не мог исполнять обязанности.

Падерин вину признал частично, сообщил, что раскаивается в содеянном, извинился перед потерпевшим и пояснил, что умысла на причинение физического вреда потерпевшему не имел. Актер также усомнился, что именно он причинил С. травму, которая легла в основу его обвинения.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Антон Падерин сыграл в фильмах «Ржев», «Танки», «28 панфиловцев». В недавно вышедшем сериале «Король и Шут» исполнил роль продюсера Гудкова.

До этого суд в Москве приговорил актера Владимира Сынгаевского к пяти годам тюрьмы за мошенничество.