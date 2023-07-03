В России объявили в розыск экс-главу СБУ Грицака

Российская полиция объявила в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, обвиняемого по делу об обстрелах Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД РФ.

29 июня Грицаку предъявили обвинение. В деле против него идет речь об обстрелах в июле 2014-го - ноябре 2016 года, когда Грицак возглавлял СБУ.

Следователи заявили, что из-за действий Грицака погибли 190 мирных жителей Донбасса, в том числе 11 детей, 380 человек получили ранения.

С 2014 года Следственный комитет (СК) России возбудил более 2,5 тысячи дел против украинских властей, более половины из них - с начала спецоперации в 2022-м. Большинство дел связаны с преступлениями против гражданского населения.

Глава СК Александр Бастрыкин заявлял, что Украина виновна в гибели пяти тысяч жителей Донбасса с 2014 года, еще девять тысяч человек были ранены.