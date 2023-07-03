$88.38+1.3596.02+0.91

В России объявили в розыск экс-главу СБУ Грицака

Российская полиция объявила в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, обвиняемого по делу об обстрелах Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД РФ.

В России объявили в розыск экс-главу СБУ Грицака
© РИА Новости

29 июня Грицаку предъявили обвинение. В деле против него идет речь об обстрелах в июле 2014-го - ноябре 2016 года, когда Грицак возглавлял СБУ.

Следователи заявили, что из-за действий Грицака погибли 190 мирных жителей Донбасса, в том числе 11 детей, 380 человек получили ранения.

С 2014 года Следственный комитет (СК) России возбудил более 2,5 тысячи дел против украинских властей, более половины из них - с начала спецоперации в 2022-м. Большинство дел связаны с преступлениями против гражданского населения.

Глава СК Александр Бастрыкин заявлял, что Украина виновна в гибели пяти тысяч жителей Донбасса с 2014 года, еще девять тысяч человек были ранены.

СК признал более 120 тысяч жителей региона потерпевшими.