В Якутии ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В Якутии из-за природных пожаров введен режим ЧС. Об этом в социальных сетях написал глава региона Айсен Николаев.
«В последние дни стоит сильная жара, усилилась грозовая активность, что и стало причиной усложнения ситуации», – пояснил он.
В республике на данный момент действуют 110 лесных пожаров на общей площади 61 164 гектаров. При этом наиболее сложная обстановка установилась в Усть-Майском, Оймяконском и Алданском районах.
По словам Николаева, на заседании КЧС по борьбе с лесными пожарами он поручил вести постоянный мониторинг ситуации, а также активнее привлекать к тушению пожаров местное население.