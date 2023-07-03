В Якутии ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В Якутии из-за природных пожаров введен режим ЧС. Об этом в социальных сетях написал глава региона Айсен Николаев.

«В последние дни стоит сильная жара, усилилась грозовая активность, что и стало причиной усложнения ситуации», – пояснил он.

В республике на данный момент действуют 110 лесных пожаров на общей площади 61 164 гектаров. При этом наиболее сложная обстановка установилась в Усть-Майском, Оймяконском и Алданском районах.