Прокурор по делу сына Байдена отрицает, что ему мешали вести расследование

Прокурор округа Делавэр Дэвид Уайс, который расследовал неуплату налогов сыном главы США Хантером Байденом, заявил о недостоверности информации о препятствовании ведения этого дела со стороны Министерства юстиции США . Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на письмо Уайса, которое он направил юридическому комитету Палаты представителей Конгресса. Об этом пишет ТАСС .

Уайс указал, что ограничен в полномочиях по предъявлению обвинений, радиус его власти ограничен округом Делавэр, в котором он и работает прокурором. Если место рассмотрения дела за его пределами, то прокурор обычно связывается с прокуратурой соответствующего округа и узнает, хочет ли она сотрудничать. В случае отказа прокурор может запросить статус специального прокурора у генерального прокурора, указано в письме. Уайс добавил, что ему пообещали выдать эти полномочия «в любом округе, в котором могут быть выдвинуты обвинения по этому делу».