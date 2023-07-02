Прокурор по делу сына Байдена отрицает, что ему мешали вести расследование
Прокурор округа Делавэр Дэвид Уайс, который расследовал неуплату налогов сыном главы США Хантером Байденом, заявил о недостоверности информации о препятствовании ведения этого дела со стороны Министерства юстиции США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на письмо Уайса, которое он направил юридическому комитету Палаты представителей Конгресса. Об этом пишет ТАСС.
Уайс указал, что ограничен в полномочиях по предъявлению обвинений, радиус его власти ограничен округом Делавэр, в котором он и работает прокурором. Если место рассмотрения дела за его пределами, то прокурор обычно связывается с прокуратурой соответствующего округа и узнает, хочет ли она сотрудничать. В случае отказа прокурор может запросить статус специального прокурора у генерального прокурора, указано в письме. Уайс добавил, что ему пообещали выдать эти полномочия «в любом округе, в котором могут быть выдвинуты обвинения по этому делу».
Ранее председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса Джейсон Смит со старшим специальным агентом управления уголовных расследований Службы внутренних доходов Гэри Шейпли сообщил, что Министерство юстиции США до последнего отказывалось проводить расследование по делу сына главы США Хантера Байдена. Дело, по его словам, пытались затянуть до такой степени, чтобы срок давности по преступлению истек.