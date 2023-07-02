Сербская оппозиция пригрозила властям новой блокадой трасс

Лидеры сербской оппозиции, которые ранее заблокировали участки международной автотрассы в городе Нови-Сад и под Белградом, пригрозили властям страны новыми блокадами дорог в туристический сезон. Такое заявление сделал один из организаторов протеста Александр Йованович Чута в эфире телеканала N1, пишет Lenta.ru.

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Издание напоминает, что международная автомагистраль из Будапешта в Салоники летом используется сербами для поездок в Грецию на отдых, а туристами — для транзита. Ее перекрытие образует огромную пробку с обеих сторон.

Александр Чута подчеркнул, что оппозиционеры намерены и дальше устраивать протесты и делать блокады в ближайшем будущем, а также отдельно извинился перед жителями Сербии за заторы. Он отметил, что президент Александр Вучич все еще игнорирует их требования, его тактика в этом отношении не меняется, однако оппозиция не сдается.

«Посмотрим каково ему будет, когда остановим движение на час в разгар туристического сезона», — сказал Чута.