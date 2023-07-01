Очевидец раскрыл подробности смерти прокурора Чувашии
Медики и спасатели оперативно оказывали помощь погибшему на заплыве в Чувашии прокурору
Помощь погибшему на соревнованиях по плаванию в Чувашии прокурору Андрею Фомину оказали оперативно и спасатели, и медики, но эти попытки оказались тщетными, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова очевидца. К месту, где мужчину вытащили на берег быстро подъехал реанимобиль и скорая помощь.
Очень долго пытались спасти, но потом сказали, что не смогли, — рассказал очевидец.
Фомин участвовал в заплыве Chebswim по Волге. ЧП произошло примерно в 13:00 1 июля. Организаторы сообщили о наличии медсправок у всех участников соревнований и пройденном осмотре. Известно, что Фомин ежегодно участвовал в заплыве через Волгу. В этом году он планировал проплыть по реке 2200 метров.
17 июня в Самаре во время соревнований по триатлону скончался 37-летний спортсмен. Мужчина не выплыл из Волги во время заплыва на 1,93 километра. Организаторы соревнований IronStar подтвердили факт ЧП. Они отметили, что погибший атлет уже имел опыт участия в подобных соревнованиях.