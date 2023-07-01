Очевидец раскрыл подробности смерти прокурора Чувашии

Медики и спасатели оперативно оказывали помощь погибшему на заплыве в Чувашии прокурору

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Помощь погибшему на соревнованиях по плаванию в Чувашии прокурору Андрею Фомину оказали оперативно и спасатели, и медики, но эти попытки оказались тщетными, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова очевидца. К месту, где мужчину вытащили на берег быстро подъехал реанимобиль и скорая помощь.

Очень долго пытались спасти, но потом сказали, что не смогли, — рассказал очевидец.

Фомин участвовал в заплыве Chebswim по Волге. ЧП произошло примерно в 13:00 1 июля. Организаторы сообщили о наличии медсправок у всех участников соревнований и пройденном осмотре. Известно, что Фомин ежегодно участвовал в заплыве через Волгу. В этом году он планировал проплыть по реке 2200 метров.