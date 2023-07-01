Главный прокурор российского региона умер во время заплыва по Волге

Прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время массового заплыва через Волгу. Об этом пишет «Комсомольская правда. Казань».

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Инцидент произошел около 13:00 мск в субботу, 1 июля.

По предварительной информации, в ходе заплыва Chebswim одному из его участников стало плохо, мужчина начал тонуть.

Спасатели вытащили его из воды, передали в руки медиков. Экстренные реанимационные мероприятия не привели к положительным результатам.

Позднее выяснилось, что погибший являлся прокурором республики.

Отмечается, что Фомин постоянно участвовал в подобных мероприятиях. В этот раз 57-летний прокурор вышел на дистанцию в 2,2 км.

Причины происшествия пока неизвестны. Ведется расследование.

Андрей Валерьевич Фомин родился во Владимирской области. Окончил Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. Карьеру начал в 1992 году в качестве стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области.

С 2010 по 2014 год был заместителем прокурора Ярославской области. После этого шесть лет занимал должность первого заместителя прокурора Республики Крым.