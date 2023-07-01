Главный прокурор российского региона умер во время заплыва по Волге

СМИ: прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время заплыва по Волге
Прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время массового заплыва через Волгу. Об этом пишет «Комсомольская правда. Казань».
Инцидент произошел около 13:00 мск в субботу, 1 июля.
По предварительной информации, в ходе заплыва Chebswim одному из его участников стало плохо, мужчина начал тонуть.
Спасатели вытащили его из воды, передали в руки медиков. Экстренные реанимационные мероприятия не привели к положительным результатам.
Позднее выяснилось, что погибший являлся прокурором республики.
Отмечается, что Фомин постоянно участвовал в подобных мероприятиях. В этот раз 57-летний прокурор вышел на дистанцию в 2,2 км.
Причины происшествия пока неизвестны. Ведется расследование.
Андрей Валерьевич Фомин родился во Владимирской области. Окончил Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. Карьеру начал в 1992 году в качестве стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области.
С 2010 по 2014 год был заместителем прокурора Ярославской области. После этого шесть лет занимал должность первого заместителя прокурора Республики Крым.
На должность прокурора Чувашской Республики был назначен указом президента РФ 30 июня 2020 года.