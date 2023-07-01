Задержанный из-за задымления двигателя самолет приземлился в Дубае

Самолет авиакомпании Emirates, задержанный 30 июня из-за задымления двигателя, благополучно приземлился в международном аэропорту Дубая. Это следует из данных на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Согласно информации на сайте, самолет рейса Санкт-Петербург — Дубай прибыл в 11:34 по местному времени (10:34 по Москве). Находившихся на борту пассажиров доставили в терминал Т3. Прибытие самолета задержалось более чем на пять часов.

Задержанный самолет вылетел из аэропорта Пулково в 4:49. На борту присутствовала делегация из Вьетнама, приехавшая на открытие памятника Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге.