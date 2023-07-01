В аэропорту «Пулково» загорелся самолет

В санкт-петербургском аэропорту «Пулково» загорелся самолет компании Emirates, который должен был отправиться в Дубай. Об этом стало известно в пятницу, 30 июня.

© МЧС

По предварительным данным, в момент подготовки к взлету у самолета загорелся двигатель. Пассажиров эвакуировали, о пострадавших не сообщается. На место прибыли пожарные машины, подробности произошедшего выясняются, пишет Telegram-канал «78/Новости».