В аэропорту «Пулково» загорелся самолет

В петербургском аэропорту «Пулково» загорелся самолет компании Emirates
В санкт-петербургском аэропорту «Пулково» загорелся самолет компании Emirates, который должен был отправиться в Дубай. Об этом стало известно в пятницу, 30 июня.
По предварительным данным, в момент подготовки к взлету у самолета загорелся двигатель. Пассажиров эвакуировали, о пострадавших не сообщается. На место прибыли пожарные машины, подробности произошедшего выясняются, пишет Telegram-канал «78/Новости».
Другое ЧП, связанное с воздушными гаванями, произошло в Москве. В системе обработки багажа столичного аэропорта Шереметьево произошел сбой. Из-за этого не удалось отправить около 800 единиц багажа пассажиров, вылетавших из терминалов В и С. Проблемы возникли с распознаванием вещей и сканированием бирок.