Досрочно освободившегося из колонии вора в законе Хобота объявили в розыск

Правоохранительные органы объявили в федеральный розыск вора в законе Андрея Вознесенского, более известного как Хобот. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

© CrimeTimeRU / Youtube

Одного из ведущих российских криминальных авторитетов обвиняют по статье 210 УК РФ («Занятии высшего положения в преступной иерархии»). По данным силовиков, он «подмял» под себя Московскую область, где распространял воровскую идеологию, преступные обычаи и традиции.

В 2021 году Ленинский районный суд Тулы приговорил Вознесенского к шести с половиной годам колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Выйти на свободу вор в законе должен был в январе 2027 года, однако в апреле его освободили досрочно из-за ухудшения зрения.