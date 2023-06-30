Из кемеровского санатория госпитализировали 12 детей

В Кемеровской области из санатория в больницу забрали 12 детей с «неизвестной кишечной инфекцией». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую железную дорогу.

По данным SHOT, инцидент произошел в санатории города Салаир, куда 24 июня приехали 282 ребенка. Через два дня десятилетнего мальчика забрали домой родители из-за плохого самочувствия - его тошнило. Через день аналогичные симптомы появились еще у восьмерых детей.

К 29 июня июня такие же симптомы были у 12 детей, в санаторий вызвали скорую помощь. Всех детей доставили в больницу Гурьевска с диагнозом «кишечная инфекция неустановленной этиологии».

Полиция начала проверку.