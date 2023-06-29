Суд установил детали пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»
Мурманский гарнизонный военный суд детально восстановил картину возникновения и развития пожара, происшедшего три с половиной года назад в тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Как сообщает «Коммерсант», суд признал, что возгорание началось из-за сварочных работ, которые шли на второй платформе энергетического отсека крейсера. Пламя перекинулось на ветошь, а следом – на расположенные рядом кабели. Уже через полчаса огонь, раздуваемый воздушной тягой, распространился по нижним палубам крейсера.
Напомним, пожар на авианесущем крейсере произошел 12 декабря 2019 года в Мурманске. Причиной стала искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. В результате пожара погибли два человека. Президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщал, что «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара, на сроки и бюджет ремонта произошедшее не повлияет.