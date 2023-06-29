Суд установил детали пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

Мурманский гарнизонный военный суд детально восстановил картину возникновения и развития пожара, происшедшего три с половиной года назад в тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

Как сообщает «Коммерсант», суд признал, что возгорание началось из-за сварочных работ, которые шли на второй платформе энергетического отсека крейсера. Пламя перекинулось на ветошь, а следом – на расположенные рядом кабели. Уже через полчаса огонь, раздуваемый воздушной тягой, распространился по нижним палубам крейсера.