ФСБ потребовала арестовать задержанную за шпионаж женщину

ФСБ просит суд в Москве арестовать задержанную за шпионаж гражданку по фамилии Ищук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

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По данным ведомства, ходатайство уже поступила в суд. Однако дело содержит секретные материалы, поэтому заседание пройдет в закрытом режима.

Отмечается, что в отношении женщины возбудили дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Другие подробности не разглашаются.