Журналисту Красильщику вынесли приговор по делу о фейках про российскую армию

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Илью Красильщика и бывшего издателя «Медузы» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией) к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает РИА Новости.

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По решению суда, осужденному запрещено администрировать сайты на весь срок отбытия наказания и четыре года после завершения срока. Суд установил, что 3 апреля 2022 года Красильщик разместил на своей странице в соцсети публикацию с недостоверной информацией о действиях российских военных в украинском городе Буча. Позже он дал интервью, в котором вновь дал оценку действиям ВС России и повторил недостоверные сведения.

28 июня, в ходе судебного заседания, Гособвинение потребовало назначить подсудимому наказание в виде девяти лет колонии.