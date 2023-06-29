В Верховный суд РФ поступила кассация на приговор Сафронову
Кассационная жалоба на приговор бывшему советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову поступила в Верховный суд РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"В Верховный суд поступила кассационная жалоба на приговор Сафронову И. И. Она зарегистрирована. Дата заседания по ней еще не назначена", - сказали в пресс-службе.
Мосгорсуд ранее признал советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова виновным в государственной измене и приговорил к 22 годам колонии строгого режима.
Этот приговор стал самым суровым за последние годы в практике российского правосудия по этой статье. Сторона защиты обжаловала решение суда, однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.