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В РЖД опровергли сообщения об эвакуации Павелецкого вокзала

Эвакуация с Павелецкого вокзала в Москве не проводилась, там проходили плановые учения. Об этом со ссылкой на пресс-службу РЖД пишет РБК.

РЖД опровергла эвакуацию с Павелецкого вокзала
© globallookpress.com

Сегодня телеканал РЕН ТВ заявил об эвакуации с территории Павелецкого вокзала в Москве. Канал также привел видеокадры с покидающими здание людьми.

«На Павелецком вокзале проходила плановая проверка систем оповещения пассажиров. При этом пассажиры были предупреждены по громкой связи об учениях. Эвакуация не проводилась», - пояснили в РЖД.

При этом, по данным компании, работа вокзала не прерывалась и на движении поездов проверка никак не отразилась.

Ранее неизвестные два дня подряд сообщали об угрозе взрыва Останкинской телебашни в Москве. Все посетители были эвакуированы, на месте работали оперативные службы.

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