РЖД опровергла эвакуацию с Павелецкого вокзала

Эвакуация с Павелецкого вокзала в Москве не проводилась, там проходили плановые учения. Об этом со ссылкой на пресс-службу РЖД пишет РБК.

Сегодня телеканал РЕН ТВ заявил об эвакуации с территории Павелецкого вокзала в Москве. Канал также привел видеокадры с покидающими здание людьми.

«На Павелецком вокзале проходила плановая проверка систем оповещения пассажиров. При этом пассажиры были предупреждены по громкой связи об учениях. Эвакуация не проводилась», - пояснили в РЖД.

При этом, по данным компании, работа вокзала не прерывалась и на движении поездов проверка никак не отразилась.