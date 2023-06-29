РЖД опровергла эвакуацию с Павелецкого вокзала

На Павелецком вокзале не проводилось эвакуации. Об этом сообщили в пресс-службе «Московских железных дорог» в четверг, 29 июня.

По данным пресс-службы, на территории вокзала в районе 10:30 проводилась плановая проверка систем оповещения пассажиров. О мероприятии пассажиров заранее предупредили по громкой связи.

При этом вокзал все это время функционировал в штатном режиме. В данный момент поезда также отправляются по расписанию.