Мужчина ворвался в красноярский храм с останками барана и криками про Чечню

Мужчина ворвался в храм Рождества Христова в Красноярске с останками барана и криками про Чечню. О происшествии в российском городе стало известно порталу Ngs24.ru.

По информации издания, во время вечернего богослужения в храм зашел неизвестный с пакетом, вытащил оттуда голову и другие останки барана и бросил их на пол.

Предположительно, это был мигрант, заявили очевидцы инцидента. Они также допустили, что мужчина принес части жертвенного животного, которые остались у него после праздника Курбан-байрам 28 июня.

Во время своего визита мужчина высказывал неодобрения по поводу боевых действий России в Чечне. На место вызвали росгвардейцев и полицию.

Настоятель красноярского храма Рождества Христова Максим Смоляков разъяснил, что мужчина также включал «исламскую, предположительно, экстремистскую музыку» и угрожал прихожанам. Позже, по его словам, визитера задержали. От его действий никто не пострадал. Оперативники забрали останки барана как вещественное доказательство.