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В Запорожской области заявили о продолжении обмеления Каховского водохранилища

Вода в Каховском водохранилище остается на уровне шести метров, оно полностью не высохло, но продолжает мелеть. Об этом сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. Его словам приводит РИА Новости.

В Запорожье заявили о продолжении обмеления Каховского водохранилища
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«Воду постоянно берут на пробы, несколько раз в сутки. Также есть вода в каналах… Постоянно проводятся анализы», — уточнил Сигута.

По его словам, точная площадь высохшего участка водохранилища пока не подсчитывалась.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, возможной целью подрыва объекта стала переброска подразделений украинских войск.

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