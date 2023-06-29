В Запорожье заявили о продолжении обмеления Каховского водохранилища

Вода в Каховском водохранилище остается на уровне шести метров, оно полностью не высохло, но продолжает мелеть. Об этом сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. Его словам приводит РИА Новости.

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«Воду постоянно берут на пробы, несколько раз в сутки. Также есть вода в каналах… Постоянно проводятся анализы», — уточнил Сигута.

По его словам, точная площадь высохшего участка водохранилища пока не подсчитывалась.