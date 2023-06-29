Бывшему главе СБУ заочно предъявлено обвинение за обстрелы Донбасса

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение бывшему главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку за обстрелы Донбасса и гибель 190 жителей в 2014-2016 годах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В этот период Грицак был главой СБУ и руководил проведением так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате операций на территории Луганской и Донецкой народных республик погибли 190 человек, были ранены 380. Также более 400 объектов инфраструктуры оказались разрушены или повреждены. Принимаются меры к розыску и аресту Грицака.