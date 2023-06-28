В Амурской области в детском лагере произошло массовое отравление детей

По данным издания, в течения дня у 70 детей в возрасте от 8 до 16 лет заболел живот и появилась рвота. Пострадавшие сообщили о недомогании в медицинский пункт. Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства массового отравления.

Всего в учреждении отдыхают 275 детей, большая часть не испытывает недомогания. Сотрудники амурского управления Роспотребнадзора были направлены в лагерь "Белые горы". Они проведут необходимую проверку, осмотрят кухню и опросят персонал. Кроме этого, сотрудники возьмут смыв с рук и с поверхностей. Затем он будет отправлен на экспертизу, которая поможет установить, могли ли пострадавшие отравиться в столовой и насколько она соответствует принятым стандартам.