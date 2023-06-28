Домашние бульдоги напали на 13-летнюю российскую школьницу

В деревне Касимово в Ленинградской области домашние бульдоги напали на 13-летнюю школьницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, три английских бульдога выскочили из-под забора, когда девочка каталась на велосипеде. Мать пострадавшей отметила, что ребенка доставили в больницу Марии Магдалины.

Позже российскую школьницу из травматологического отделения перевели в хирургию, поскольку из-за загноившихся ран у нее поднялась температура.

Региональные следователи начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Волгограде домашняя собака напала на первоклассницу, которая играла в песочнице.