Суд отказался смягчить наказание устроившему стрельбу в пермском вузе

Апелляционный суд оставил без изменений приговор Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Об этом «Коммерсантъ».

Бекмансуров, приговоренный к пожизненному заключению, и его защита просили о смягчении наказания, так как он полностью признал вину, раскаялся и помогал следствию. Однако прокуратура выступила против этих требований и указала на ряд процессуальных нарушений, допущенных судом первой инстанции. В итоге апелляционная инстанция постановила устранить эти нарушения.

Кроме этого, Бекмансурову придется выплатить более 25 миллионов рублей пострадавшим и родственникам погибших.

20 сентября 2021 года Бекмансуров вооружился гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 20 — были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения. На тот момент стрелявшему было 19 лет.