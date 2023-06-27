Рауль Арашуков объявил голодовку
Адвокат пожизненно осуждённого экс-сенатора Рауля Арашукова заявил, что его подзащитный объявил голодовку в СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам адвоката Владимира Постанюка, причиной голодовки стал отказ суда предоставить Арашукову аудиозаписи заседаний.
«В настоящее время идет ознакомление с протоколом судебного заседания в письменном виде и аудиозаписями. Приговор был вынесен 27 декабря 2022 года, а протокол был готов только к апрелю 2023-го. Суд с первого дня ознакомления поставил незаконный срок ознакомления без мотивации, хотя сам Арашуков не может затянуть прослушивание аудиозаписи, он слушает ровно то, что ему дают прослушать», – заявил Постанюк.
Адвокат также добавил, что своей голодовкой Арашуков хочет обратить внимание общественности на действия суда. Постанюк утверждает, что суд предпринимает незаконные меры – Арашукова принуждают ознакомиться с материалами суда в ускоренном темпе. Адвокат также добавил, что Арашуков проводит во время ознакомления молитву, что, по мнению суда, также затягивает процесс.
Напомним, что 27 декабря Мосгорсуд приговорил 27 декабря к пожизненному заключению бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Их обвинили в организации двух убийств, а Рауля также признали виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 миллиарда рублей.
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