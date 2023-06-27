Рауль Арашуков объявил голодовку

«В настоящее время идет ознакомление с протоколом судебного заседания в письменном виде и аудиозаписями. Приговор был вынесен 27 декабря 2022 года, а протокол был готов только к апрелю 2023-го. Суд с первого дня ознакомления поставил незаконный срок ознакомления без мотивации, хотя сам Арашуков не может затянуть прослушивание аудиозаписи, он слушает ровно то, что ему дают прослушать», – заявил Постанюк.