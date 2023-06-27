Трех полковников осудили за взятки за обслуживание полицейских автомобилей

В Москве суд вынес трем полковникам приговор по делу о взятках за обслуживание полицейского автотранспорта. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Осужденные служили в Федеральном казенном учреждении «Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФКУ «ГЦАХиТО МВД России»). Уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении начальника отдела организации транспортного обеспечения Игоря Ткаченко, его заместителя Семена Чичикина и заведующего гаражом Алексея Бытко возбудили в 2019 году.

Полковников признали виновными в получении откатов за покровительство от гендиректора ООО «Шмит моторс групп» Михаила Котова. Эта организация почти 10 лет выигрывает тендеры на техобслуживание и ремонт полицейского автопарка, отмечается в заметке. По данным следствия, офицеры закрывали глаза в случае некачественно проведенных работ и не предъявляли претензий, за это Котов собирался заплатить им 10,5 млн рублей. По сведениям газеты, до адресатов дошло только 7 млн рублей.

Савеловский райсуд приговорил Ткаченко к семи годом колонии строгого режима, Бытко — к шести с половиной, а Чичикина — к шести. Каждому предстоит выплатить штраф в размере однократной суммы взятки (10,5 млн рублей).