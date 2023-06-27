Певец Халид попал в автокатастрофу

Американский певец Халид Доннел Робинсон, выступающий просто как Халид, пострадал в автокатастрофе.

Про инцидент с 25-летним исполнителем хита Young Dumb & Broke рассказал Эд Ширан, у которого тот должен был выступить на "разогреве". Как передает People, Эд сообщил о происшествии с коллегой в субботу на своем шоу в Мэриленде, где ему пришлось отработать за двоих.

При этом Ширан заверил, что жизни Халида ничего не угрожает, и тот уже пошел на поправку. Детали он не уточнял.