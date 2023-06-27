Экс-глава МЧС по Кузбассу получил 10,5 лет по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Экс-главу ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова приговорили к 10,5 годам лишения свободы по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда.

Кроме этого, Мамонтов должен выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Отдельно суд вынес приговор бывшему главному госинспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву. Он получил 8,5 лет лишения свободы со штрафом в 120 тысяч рублей.

Отметим, что ранее руководителя тушения пожара Андрея Бурсина приговорили к шести годам заключения, а начальника пожарного караула Сергея Генина — к пяти годам.

Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя» вишня произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, большинство из которых дети.

Во время расследования следователи возбудили несколько уголовных дел, всего по ним арестовали 15 человек. Среди них были собственники и управляющие зданием, охранник, экс-руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня.