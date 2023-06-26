В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу
В Архангельске мужчина решил выпрыгнуть из автобуса, который ехал на полном ходу с открытой дверью, в результате чего он был госпитализирован с переломами.
«Получилось так, что я нажал на кнопку закрытия двери, но дверь не закрылась. Я не убедился, что она закрылась, и поехал. Что у меня пассажир [выпрыгнул], никто из пассажиров мне не сказал», - рассказал водитель автобуса.
На опубликованных кадрах видно, как после прыжка двери общественного транспорта закрылись.
Ранее стало известно, что в Коломне после прыжка с парашютом погиб предприниматель, бывший владелец рязанских радиостанций «Европа Плюс» и «Русское радио» Сергей Цыганов. По данным Telegram-канала «112», мужчина прыгнул с вертолета Ми-8, на высоте 60 метров произошел резкий разворот, а затем Цыганов упал на землю.