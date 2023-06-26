На Урале подростки устроили налет на секс-шоп и ограбили его

В Екатеринбурге в закрытый секс-шоп проникла группа подростков и устроила там разбой. Как пишет портал e1.ru, на лицах у налетчиков вместо масок были повязаны футболки.

Инцидент произошел накануне ночью в магазине товаров для взрослых на улице Малышева, куда дети в самодельных масках проникли ради ограбления. При этом часть вещей они забрали с собой, а часть - разбросали.

Позже у нападения, случившегося в темное время суток, нашлись свидетели. Один из них рассказал изданию, что перед этим на улице молодые люди портили самокаты кикшеринга, а затем разбили входную дверь магазина и пробрались таким образом в торговый зал.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, подростки пытались зайти и во внутренние помещения. С этой целью они пинали дверь ногой и били ноутбуком, который не помог им в этом деле и был разбит.

Известно, что силовики прибыли с большим опозданием. В полиции в настоящее время изучают видеоматериалы с места событий и устанавливают лица, ставшие соучастниками преступления.

Виновникам может грозить реальное лишение свободы в качестве наказания за совершение преступления, предусмотренного 158-й статьей УК РФ "Кража".