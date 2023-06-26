В «Пулково» произошел инцидент с пассажиром, уставшим стоять в очереди на регистрацию

Пассажир угрожал взорвать петербургский аэропорт «Пулково», поскольку не хотел стоять в очереди на регистрацию. Как сообщает Telegram-канал SHOT, чтобы не погружать ручную кладь в калибратор, он заявил, что в ней лежат бомбы и оружие.

28-летний мужчина должен был улететь из «Пулково» в Казань рейсом компании Smartavia. Толпа людей в аэропорту его измотала, и он решил ускорить процесс. Пассажир подошел к сотрудникам службы безопасности аэропорта и потребовал провести его к самолету как VIP-персону, а иначе он достанет из сумки бомбу и много оружия. Однако вместо этого сотрудники оперативно задержали мужчину и стали досматривать ручную кладь. Ничего подозрительного они там не нашли.