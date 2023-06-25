Актрису Алену Митрошину сбил самокатчик

Ведущая актриса «Ленкома» Алена Митрошина пострадала в ДТП с участием самокатчика. В Telegram-канале театра сообщается, на 27-летнюю девушку наехал несовершеннолетний парень, в результате чего она получила серьезные травмы.

«Результат — множественные переломы челюсти, выбитые зубы и прочие травмы, требующие операционного вмешательства, — говорится в посте. — Желаем Алене Митрошиной скорейшего выздоровления и возвращения на сцену!»

В 2018 году Митрошина окончила Школу-студию МХАТ с красным дипломом и была принята в труппу театра «Ленком». Она задействована в спектаклях «Юнона и Авось» (Кончитта), «Tout payé, или Все оплачено» (Вирджиния), «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Ва-банк», «Шут Балакирев» (Фрейлина), «Поминальная молитва», «Последний поезд» (Рода), «Бег» (Серафима Владимировна Корзухина, турчанка).

Актриса также снялась в мистическом триллере «Омут», сериале про киберспорт «Хэдшот» и других проектах.