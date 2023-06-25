Туристы обнаружили останки актера Джулиана Сэндса около Лысой горы

Останки известного британского актера Джулиана Сэндса были обнаружены туристами около Лысой горы (Калифорния, США). Об этом пишет «Российская газета».

По данным газеты, 13 января 2023 года актер отправился в одиночный пеший поход по горам Калифорнии.

Когда прошли сроки его возвращения, родные и близкие обратились в полицию с заявлением о пропаже.

Волонтеры и специалисты экстренных служб вели поиски актера до середины апреля. Поисково-спасательная операция осложнялась сильными снегопадами.

В полиции округа Сан-Бернардино пояснили, что останки отправлены на экспертизу, которая позволит подтвердить результаты предварительной идентификации.

Джулиан Ричард Морли Сэндс (англ. Julian Richard Morley Sands) родился 4 января 1958 года). В 1984 году сыграл роль фотографа в фильме Ролана Жоффе «Поля смерти». Известность к нему пришла после главной роли Джорджа Эмерсона в картине Джеймса Айвори «Комната с видом».

В конце 1980-х - начале 1990-х он сыграл несколько ролей в фильмах ужасов, в частности в «Арахнофобии» и легендарной дилогии «Чернокнижник».

В 1994 году началось сотрудничество Сэндса с британским режиссёром Майком Фиггисом, у которого он играл в картинах «Версия Браунинга», «Покидая Лас-Вегас», «Свидание на одну ночь», «Таймкод» и «Отель».

В фильме «Тринадцать друзей Оушена» сыграл Греко Монтгомери, работающего в казино на героя Аль Пачино. В фильме «Девушка с татуировкой дракона» сыграл молодого Хенрика Вангера, героя Кристофера Пламмера.