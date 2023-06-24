В Москве самокатчик сбил актрису «Ленкома»

Известная актриса московского театра «Ленком» Алена Митрошина получила тяжелые травмы после того, как на неё наехал электросамокат, сообщили в пресс-службе театра. Согласно заявлению, электросамокатом управлял подросток, который не соблюдал правила дорожного движения.

Вследствие инцидента 27-летняя артистка получила множество переломов в области челюсти. Также стало известно, что у Алены Митрошиной выбиты несколько зубов. Также у нее есть и другие травмы, требующие хирургического вмешательства.

Алена Митрошина — актриса театра и кино, известная по ролям в кинолентах «Хэдшот», «Операция „Сатана“» и «Омут».

Ранее Якубовский предложил запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам. Кроме того, скорость движения предлагается сократить до 15 км/ч. По его словам, необходимость запрета СИМ обусловлена тем, что пешеходные зоны предназначены для прогулок, «а не попыток увернуться от летящих самокатов».