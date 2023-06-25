Машиниста обвинили в финансировании ВСУ в Амурской области

«47-летнего Остапа Демчука, который работает машинистом в Амурском филиале РЖД, задержали. По версии следствия <…> Демчук оказывал финансовую помощь представителям иностранного государства, а именно: переводил деньги, которые затем использовались в интересах ВСУ», — написали в telegram-канале.