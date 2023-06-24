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Гусев: на нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация резервуара с авиатопливом

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram сообщил, что на нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация резервуара с авиатопливом.

Губернатор рассказал о последствиях пожара на нефтебазе под Воронежем
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«По уточнённым данным речь идёт всё же об одном резервуаре. На место 6 минут назад прибыл пожарный поезд», — написал он.

Вместе с этим глава региона подчеркнул, что тушение пожара идёт в штатном режиме.

Опубликовано видео взрыва на нефтебазе в Воронеже

Ранее в ГУ МЧС по Воронежской области заявили о планах применить пену для тушения резервуара с топливом на нефтебазе в Воронеже.