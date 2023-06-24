Губернатор рассказал о последствиях пожара на нефтебазе под Воронежем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram сообщил, что на нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация резервуара с авиатопливом.

«По уточнённым данным речь идёт всё же об одном резервуаре. На место 6 минут назад прибыл пожарный поезд», — написал он.

Вместе с этим глава региона подчеркнул, что тушение пожара идёт в штатном режиме.