Воробьев: В Московской области усилены меры безопасности

Меры безопасности усилены в Московской области , проводятся антитеррористические мероприятия. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим по возможности нужно воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь, за пределы региона.