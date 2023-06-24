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Воробьев: В Московской области усилены меры безопасности

Меры безопасности усилены в Московской области, проводятся антитеррористические мероприятия. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале.

Воробьев: В Московской области усилены меры безопасности
© РИА Новости

«В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия», - написал он.

Губернатор добавил, что возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим по возможности нужно воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь, за пределы региона.

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