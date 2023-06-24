Над Курском прозвучали взрывы, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на местные паблики, которые опубликовали видеозапись со звуком громких хлопков над городом в ночное время.

Отмечается, что российские военные отразили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположительно, были сбиты дроны противника. Официального подтверждения информации в настоящее время не поступало.

Также сообщается, что накануне украинские войска также запускали дроны-камикадзе в сторону аэропорта, однако все беспилотники были сбиты.

В ночь на пятницу, 23 июня, в городе произошел взрыв. Местные жители сообщали о звуке со стороны аэродрома. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что над Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО).