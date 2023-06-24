Что известно о деле в отношении Пригожина

В соцсетях от имени главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина стала появляться информация о нанесении Вооруженными силами России удара по "тыловым лагерям" частной военной компании. В Минобороны РФ сообщили, что эти сведения являются ложными.

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В Кремле заявили, что президент РФ проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что "необходимые меры принимаются".

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О возбуждении дела

Заявления Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Там призвали Пригожина прекратить противоправные действия.

В Генпрокуратуре заявили, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа возбуждено законно и обоснованно. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Ведомство уточнило, что даст надлежащую правовую оценку действиям Пригожина.

Генпрокурор Игорь Краснов сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела и сообщил о законности юридических действий, проинформировал Песков.

Реакция ФСБ и Минобороны

ФСБ призвала бойцов ЧВК "Вагнер" принять меры к задержанию Пригожина и отказаться от выполнения его приказов.

В МО РФ заявили, что Киев воспользовался провокацией главы ЧВК "Вагнер" и готовится к наступлению.

Заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин призвал частную военную компанию "Вагнер" подчиниться приказу президента России и решить все проблемы мирным путем.

Ситуация в стране

Индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии снижался более чем на 3%.

В Ростове-на-Дону рядом со штабом ЮВО выставили посты. Центральные улицы города патрулируют полицейские машины, на западе Ростова слышны звуки пролета воздушной техники.

У здания "ЧВК Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге активности не наблюдалось.

Важнейшие объекты Москвы были взяты под усиленную охрану, меры безопасности в столице усилили.

Жителей Республики Крым призвали доверять только сообщениям из официальных источников на фоне активизации украинского Центра информационно-психологических операций в крупных чатах региона в соцсетях.

Первый канал в спецвыпуске о Пригожине назвал постановкой видео об обстреле "вагнеровцев".

Ситуация в Краснодарском крае остается спокойной и находится под контролем, правоохранительные органы и силовые ведомства не вводят каких-либо дополнительных мер безопасности.

В Ростовской области перекрыли движение по трассе М-4. Транспортный поток направляют обратно в город.

Реакция в мире