Общежитие загорелось на Урале

В Первоуральске ( Свердловская область ) загорелась кровля общежития на проспекте Ильича, 3/2. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации площадь пожара составляет 200 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел вечером 23 июня. На месте происшествия работают 10 пожарных машин и 19 огнеборцев, добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Видео появилось в telegram-канале «Телекомпания Первоуральск».