В Дагестане в многоэтажном доме произошел взрыв газа

В дагестанском городе Каспийске один человек пострадал в результате взрыва в многоэтажном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Gor Mash.

© телеграм-канал "Gor Mash"

Взрыв прогремел на втором этаже одной из новостроек по Каспийскому шоссе. Пострадавшей оказалась 65-летняя женщина, ее госпитализировали.

Дом был сдан в эксплуатацию недавно, его не успели заселить полностью. Предварительной причиной канал называет поломку редуктора. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России.