Найден подозреваемый в серии убийств барнаульских девушек в 2000-х годах
52-летний Виталий Манишин заподозрен в серии преступлений, совершенных в начале 2000-х годов. Он признался в убийстве пяти абитуриенток, сообщает Telegram-канал Baza.
Летом 2000 года пропали сразу пять абитуриенток, которые собирались поступать в Алтайский государственный технический университет. Родные девушек рассказали следователям, что те должны были встретиться с человеком, который обещал им помочь с поступлением. Всех их видели входящими в здание вуза, после чего они бесследно исчезали.
Тела большинства нашли лишь через год под Барнаулом, они были убиты. Той же осенью в деле «барнаульского маньяка» появился подозреваемый - 45-летний Александр Анисимов. Однако прямых улик против него не было. В итоге он покончил с собой и убийства прекратились.
В мае 2023 года по делу об убийстве девушки в 1989 году был задержан 52-летний Виталий Манишин.
В ходе следственных действий Манишин дал признательные показания в убийстве абитуриенток АлтГТУ в 2000 году. 21 июня ему предъявили обвинение в убийстве пяти человек. Известно, что во время преступлений Манишин работал ветеринаром в районе, где нашли тела убитых.
Напомним, что в марте 2020 года на свободу вышел Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк». В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет, держал их в подвале, насиловал, избивал и морил голодом. Одна из них родила двоих детей (младенцев Мохов подбросил в подъезды жилых домов). Мохова арестовали в 2004 году и приговорили к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы.