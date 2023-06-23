Найден подозреваемый в серии убийств барнаульских девушек в 2000-х годах

52-летний Виталий Манишин заподозрен в серии преступлений, совершенных в начале 2000-х годов. Он признался в убийстве пяти абитуриенток, сообщает Telegram-канал Baza.

Летом 2000 года пропали сразу пять абитуриенток, которые собирались поступать в Алтайский государственный технический университет. Родные девушек рассказали следователям, что те должны были встретиться с человеком, который обещал им помочь с поступлением. Всех их видели входящими в здание вуза, после чего они бесследно исчезали.

Тела большинства нашли лишь через год под Барнаулом, они были убиты. Той же осенью в деле «барнаульского маньяка» появился подозреваемый - 45-летний Александр Анисимов. Однако прямых улик против него не было. В итоге он покончил с собой и убийства прекратились.

В мае 2023 года по делу об убийстве девушки в 1989 году был задержан 52-летний Виталий Манишин.

В ходе следственных действий Манишин дал признательные показания в убийстве абитуриенток АлтГТУ в 2000 году. 21 июня ему предъявили обвинение в убийстве пяти человек. Известно, что во время преступлений Манишин работал ветеринаром в районе, где нашли тела убитых.