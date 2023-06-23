Фигурантов дела о контрабанде цезия-137 арестовали в Москве

Отмечается, что цезий-137 может использоваться в качестве «начинки» для «грязной бомбы».

Ранее ФСБ России задержала пять человек, которые пытались вывезти за границу килограмм радиоактивного цезия-137, чтобы использовать его «в ущерб интересам России в ходе спецоперации», а именно – «в целях дискредитации России» в ходе постановки с применением оружия массового поражения.