Фигурантов дела о контрабанде цезия-137 арестовали в Москве
Хорошевский суд Москвы арестовал до 21 августа фигурантов дела о контрабанде радиоактивного вещества цезий-137, партию оценили в 3,5 млн долларов.
Задержанных обвинили по статье «Контрабанда радиоактивных веществ», передает РИА «Новости».
Отмечается, что цезий-137 может использоваться в качестве «начинки» для «грязной бомбы».
Ранее ФСБ России задержала пять человек, которые пытались вывезти за границу килограмм радиоактивного цезия-137, чтобы использовать его «в ущерб интересам России в ходе спецоперации», а именно – «в целях дискредитации России» в ходе постановки с применением оружия массового поражения.
Ранее в Службе внешней разведки не исключали продолжение работы Киевом над «грязной ядерной бомбой».