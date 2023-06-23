Военные США зафиксировали звук имплозии корпуса "Титана" вскоре после его погружения

ВМС США при помощи секретного оборудования зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа "Титан" через несколько часов после начала его погружения к месту залегания останков лайнера "Титаник" в минувшее воскресенье. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя ВМС США.

Как пишет газета, американские военные почти сразу после того, как стало известно о потере связи с аппаратом, приступили к его поиску при помощи "секретной гидроакустической системы, предназначенной для обнаружения вражеских подводных лодок". Название этой системы не раскрывается "из соображений национальной безопасности" США. Вскоре после начала работы американская система зафиксировала, предположительно, звук имплозии рядом с местом, где в четверг были обнаружены обломки батискафа, указывает издание.

"ВМС США проанализировали акустические данные и выявили аномалию, схожую с имплозией или взрывом, в непосредственной близости от места, где находился "Титан" в момент потери связи", - приводит газета слова источника. Он отметил, что в тот момент военные не могли с уверенностью заявить, что именно спровоцировало зафиксированный звук. По словам представителя ВМС США, "информация была доведена до руководителя поисково-спасательной операции".