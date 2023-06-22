Береговая охрана США заявила о направленном внутреннем взрыве на батискафе «Титан»

Найденные в Атлантическом океане обломки пропавшего батискафа «Титан», отправившегося к затонувшему «Титанику», свидетельствуют о направленном внутреннем взрыве и гибели экипажа. Об этом сообщает CNN.

Согласно данным береговой охраны, обломки, обнаруженные в Атлантическом океане, принадлежали пропавшему батискафу и свидетельствовали о «потере барокамеры». Кроме того был найден «хвостовой обтекатель» лодки примерно в почти 500 метрах от носовой части «Титаника». Там же нашли и другие обломки, они свидетельствует о полном разрушении батискафа в результате направленного внутреннего взрыва и гибели его экипажа.

О произошедшем уже уведомили семьи погибших, поиски их тел продолжаются.

Ранее предположение о том, что все пассажиры батискафа мертвы, высказал оператор лодки — компания Oceangate Expeditions. На судне находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе, гендиректор и основатель компании-организатора туристических погружений к «Титанику» OceanGate Expeditions Стоктон Раш, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман.