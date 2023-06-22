Пожар произошел на мусоросортировочном комплексе на юге Москвы
Пожар произошел на территории мусоросортировочного комплекса в московском районе Чертаново. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московской прокуратуры.
Инцидент произошел на Дорожной улице, д. 3, вл 14. На данный момент площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Есть угроза дальнейшего распространения пламени. Сейчас идет тушение огня, к которому привлекли авиацию МЧС. На месте находится заместитель чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко.
Причины происшествия устанавливаются надзорным ведомством. О пострадавших в инциденте не сообщается.
Напомним, что 19 июня сильный пожар произошел в Тверском районе Москвы. На стройке загорелись утеплитель и пенопласт. Шесть человек эвакуировали из охваченного огнем здания с помощью автолестницы. Пострадавших в результате происшествия нет.
Стало известно, какое последнее сообщение отправил миллиардер с батискафа «Титан»Происшествия22 минуты назад5