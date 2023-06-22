22-летняя видеооператор Эбби Джексон опубликовала в соцсетях видео с последним погружением батискафа "Титан" перед его исчезновением в водах Атлантики. Об этом сообщает Daily Mail.

На другом видео Джексон снимает надувную лодку, спущенную на воду возле базового судна: там сидит мужчина. В кадр попал один из пассажиров батискафа - 77-летний Поль-Анри Нарголе, которого прозвали "мистер Титаник" за его большой опыт погружений к месту крушения корабля (он побывал там 37 раз). Мужчина сидит в спасательном жилете, машет рукой и улыбается.

Если верить прессе, то всего на борту батискафа пять человек - один из них управляет подводным аппаратом (собственно Нарголе), двое пассажиров - из Пакистана (богатейший человек страны Шахзада Давуд вместе со своим сыном), а также британский миллиардер Хэмиш Хардинг и ирландский исследователь Рори Голден, который 20 июня выходил на связь с борта батискафа.

Связь "Полярного принца" с "Титаном" была потеряна 19 июня спустя примерно два часа после погружения. На данный момент продолжается спасательная операция по поиску подводного аппарата - спасателям из США и Канады помогают коммерческие суда с мощными геолокаторами.