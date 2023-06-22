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В Иркутской области 19 человек отдали под суд за бунт в колонии

Следователи завершили работу над уголовным делом о массовых беспорядках в исправительной колонии города Ангарска Иркутской области.

Бунт в ИК № 15 начался в апреле 2020 года с отказа осужденных подчиняться требованиям сотрудников исправительного учреждения.

- Осужденные организовали массовые беспорядки на территории колонии. Они подожгли нескольких объектов в промышленной зоне, причинив учреждению значительный ущерб, - рассказали в региональном главке СКК России.

Фигурантами одного из дел стали 19 человек. Им инкриминируют массовые беспорядки и дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Эти преступления совершены, по квалификации УК, организованной группой с применением насилия.

Потерпевшими признаны 18 человек, в том числе сотрудники пенитенциарной системы. Дело насчитывает 185 томов. Проведено свыше 500 экспертиз.

Дело направлено в суд. Однако следствие, начатое в связи с массовыми беспорядками, продолжается. Материалы дела в отношении еще ряда осужденных, принимавших участие в бунте, выделены в особое производство и будут рассматриваться позже.

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