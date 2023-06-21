$84.25+0.0192.00-0.07

В Париже прогремел взрыв

В пятом округе Парижа произошел взрыв. Данных о количестве пострадавших пока нет. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что взрыв произошел в старейшем районе города, куда также входит Латинский квартал.

«Мы услышали сильный взрыв. Мы видели черный дым и падающие обломки», - рассказали очевидцы.

После взрыва начался сильный пожар. Кроме того, фасад пострадавшего в результате ЧП здания рухнул на дорогу.

Семь человек погибли при взрыве на юге Франции

По предварительным данным, под завалами находятся люди. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

Причиной инцидента предварительно стала утечка газа. Огонь распространился на несколько жилых домов.

33
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители