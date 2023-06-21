В Париже прогремел взрыв
В пятом округе Парижа произошел взрыв. Данных о количестве пострадавших пока нет. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что взрыв произошел в старейшем районе города, куда также входит Латинский квартал.
«Мы услышали сильный взрыв. Мы видели черный дым и падающие обломки», - рассказали очевидцы.
После взрыва начался сильный пожар. Кроме того, фасад пострадавшего в результате ЧП здания рухнул на дорогу.
По предварительным данным, под завалами находятся люди. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.
Причиной инцидента предварительно стала утечка газа. Огонь распространился на несколько жилых домов.
Рамблер: главные новости